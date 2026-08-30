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ИА Регнум

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Теннисист Даниил Медведев вышел с победой во второй круг US Open

Теннисист Даниил Медведев вышел с победой во второй круг US Open

На старте US Open‑2026 первая ракетка России и девятая мира Даниил Медведев, получивший на турнире Большого шлема седьмой номер посева, обыграл француза Уго Гастона в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:4.

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