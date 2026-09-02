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Косметолог Миронова предупредила, что самомассаж лица может быть опасен для здоровья

Косметолог Миронова предупредила, что самомассаж лица может быть опасен для здоровья

Врач-косметолог Василина Миронова в разговоре с «Абзацем» предостерегла от самомассажа лица некоторых женщин.

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