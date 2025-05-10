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Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии

Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии

  Судьба фельдмаршала Вильгельма Кейтеля после подписания исторического Акта: арест, суд и казнь Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта, был одним из ключевых военных руководителей нацистской Германии.

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Комментарии
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Борис Иванович Назаров
Россияне , Ведь Жукова бытались отстранить из армии , когда он руководил Красной армии нв Дальнем востоке и и умело громии японцев !!!
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31 мин.
Борис Иванович Назаров
Командир его отказался подписывать документ &quot;Крысам&quot; от отстранения Жукова ,Сказав .что он грамотно и толково руководить армией и бьёт японцев ! &quot;Крыси ответили .что он служил в Царской армии 1 На .что командир ответил &quot; В то время все служили в царской армии !&quot; 2 Раз ты отказываешься нам помочь ,то мы тебя отпрвим туда .где ты будешь грамотно и толково  руковдить !&quot; Отправили в Воркуту начальником лагеря !!
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25 мин.
Борис Иванович Назаров
Жуков не мог ему ничем помочь ! Он ведь прекрасно помнил это !!1  Суважением к защитникам нашей Родины 1 - Борис
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22 мин.
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