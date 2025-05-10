Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии

Борис Иванович Назаров

Командир его отказался подписывать документ "Крысам" от отстранения Жукова ,Сказав .что он грамотно и толково руководить армией и бьёт японцев ! "Крыси ответили .что он служил в Царской армии 1 На .что командир ответил " В то время все служили в царской армии !" 2 Раз ты отказываешься нам помочь ,то мы тебя отпрвим туда .где ты будешь грамотно и толково руковдить !" Отправили в Воркуту начальником лагеря !!