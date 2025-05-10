Судьба фельдмаршала Вильгельма Кейтеля после подписания исторического Акта: арест, суд и казнь Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта, был одним из ключевых военных руководителей нацистской Германии.
Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии
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Борис Иванович Назаров
Россияне , Ведь Жукова бытались отстранить из армии , когда он руководил Красной армии нв Дальнем востоке и и умело громии японцев !!!
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31 мин.
Борис Иванович Назаров
Командир его отказался подписывать документ "Крысам" от отстранения Жукова ,Сказав .что он грамотно и толково руководить армией и бьёт японцев ! "Крыси ответили .что он служил в Царской армии 1 На .что командир ответил " В то время все служили в царской армии !" 2 Раз ты отказываешься нам помочь ,то мы тебя отпрвим туда .где ты будешь грамотно и толково руковдить !" Отправили в Воркуту начальником лагеря !!
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25 мин.
Борис Иванович Назаров
Жуков не мог ему ничем помочь ! Он ведь прекрасно помнил это !!1 Суважением к защитникам нашей Родины 1 - Борис
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22 мин.
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