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Как буквально за минуту открыть консервы при помощи ложки

Как буквально за минуту открыть консервы при помощи ложки

Как открыть консервную банку при помощи ложки.  Порой элементарный процесс открытия консервной банки превращается в серьёзную проблему – а всё потому, что под рукой именно в этот момент нет нужного инструмента.

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