Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал ряд чиновников после наводнения
Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал нескольких высокопоставленных чиновников, обвинив их в безответственном отношении к обязанностям во время посещения Ансоксих солончаков в уезде Ончхон, где проходят восстановительные работы после затоплений, вызванных разрушением дамбы.
Комментарии
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Я думаю не надо делать громких заявлений в сторону КНДР.сами разберутся и если им будет нужна помощь в продовольствии руководство не будет сидеть сложа рука и ждать когда все перемрут от голода.
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