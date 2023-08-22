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Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал ряд чиновников после наводнения

Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал ряд чиновников после наводнения

Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал нескольких высокопоставленных чиновников, обвинив их в безответственном отношении к обязанностям во время посещения Ансоксих солончаков в уезде Ончхон, где проходят восстановительные работы после затоплений, вызванных разрушением дамбы.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Я думаю не надо делать громких заявлений в сторону КНДР.сами разберутся и если им будет нужна помощь в продовольствии руководство не будет сидеть сложа рука и ждать когда все перемрут от голода.
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13 час.

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