Пашинян заявил о важности сотрудничества с Францией в космосе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита во Францию выразил стремление к углублению сотрудничества с Парижем в космической сфере, встретившись с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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