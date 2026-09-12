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Царьград

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Тео Мюллер предложил Германии отказаться от помощи Украине

Тео Мюллер предложил Германии отказаться от помощи Украине

Немецкий миллиардер Тео Мюллер выступил против поддержки Украиной со стороны Германии, предложив отказ от возобновляемой энергии.

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