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МОСИНФОРМ

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Московские спортсмены завоевали медали чемпионата России по тяжелой атлетике

Московские спортсмены завоевали медали чемпионата России по тяжелой атлетике

Три представителя спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по тяжелой атлетике завоевали награды чемпионата России.

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