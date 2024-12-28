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Кабмин поручил создать реестр мигрантов-нарушителей

Кабмин поручил создать реестр мигрантов-нарушителей

Реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей создадут в России. Соответствующее постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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