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НХЛ. Выставочные матчи. «Монреаль» против «Торонто», «Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»

НХЛ Выставочные матчи « Монреаль » – « Торонто » – 02:00 « Сент-Луис » – « Даллас » – 02:00 « Торонто » – «Монреаль» – 02:00 « Миннесота » – « Чикаго » – 03:00 « Эдмонтон » – « Виннипег » – 03:00 «Лос-Анджелес» – « Вегас » – 04:00 «Сиэтл» – «Ванкувер» – 04:00 ПРИМЕЧАНИЕ:  время начала матча – московское.

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