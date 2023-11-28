Собянин: В Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации

Новоселье уже отпраздновали свыше 117 тыс. человек Мэр столицы Сергей Собянин объявил в своем официальном Telegram-канале, что с момента запуска программы реновации в Москве было введено в эксплуатацию 280 новых зданий.
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