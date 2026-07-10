Рост цен на сопутствующие услуги осложняет поездки на матчи ЧМ-2026 в США

Ситуация стала достоянием общественности после того, как блогер Саймон Уилсон опубликовал видео в социальных сетях, в котором пытается уточнить у сотрудника парковки, входит ли мойка автомобиля в стоимость услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии