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Регионы России

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Рост цен на сопутствующие услуги осложняет поездки на матчи ЧМ-2026 в США

Рост цен на сопутствующие услуги осложняет поездки на матчи ЧМ-2026 в США

Ситуация стала достоянием общественности после того, как блогер Саймон Уилсон опубликовал видео в социальных сетях, в котором пытается уточнить у сотрудника парковки, входит ли мойка автомобиля в стоимость услуги.

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