Военное обозрение

3 453 подписчика

«Мы знали, что будут тяжёлые боевые действия»: В Пентагоне планировали большие потери ВСУ при контрнаступлении

«Мы знали, что будут тяжёлые боевые действия»: В Пентагоне планировали большие потери ВСУ при контрнаступлении

В США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело и сопровождается большими потерями как личного состава, так и бронетехники, однако все это учитывалось американскими военными при составлении планов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх