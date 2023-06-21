«Мы знали, что будут тяжёлые боевые действия»: В Пентагоне планировали большие потери ВСУ при контрнаступлении

В США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело и сопровождается большими потерями как личного состава, так и бронетехники, однако все это учитывалось американскими военными при составлении планов.
Популярные статьи
- В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях
- Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами
- Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
Свежие комментарии