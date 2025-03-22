Ученые из ОАЭ создали имитацию лунного грунта

Группа ученых из Абу-Даби смогла создать искусственный лунный грунт из природных ресурсов ОАЭ, чтобы подготовить почву для будущих миссий на Луне с участием эмиратских астронавтов, 22 марта пишет научное издание The National News.
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