Пожарному удалось спасти собаку спустя более 20 минут реанимации

Лучшего друга человека вынесли из горящей квартиры вместе с двумя людьми и другой собакой. Спасатель прикладывал к животному кислородную маску, делал массаж сердца и растирал лапы, что в конечном итоге помогло.
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