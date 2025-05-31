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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Рост популярности крымского отдыха: цены, бронирования и новые тренды 2025 года

Рост популярности крымского отдыха: цены, бронирования и новые тренды 2025 года

Туристический рынок Крыма демонстрирует стабильный рост интереса к летнему сезону 2025 года. Согласно аналитике отраслевых экспертов, стоимость проживания в крымских отелях увеличилась примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом, однако цены остаются значительно ниже аналогичных предложений в Краснодарском крае.

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