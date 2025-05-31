Рост популярности крымского отдыха: цены, бронирования и новые тренды 2025 года

Туристический рынок Крыма демонстрирует стабильный рост интереса к летнему сезону 2025 года. Согласно аналитике отраслевых экспертов, стоимость проживания в крымских отелях увеличилась примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом, однако цены остаются значительно ниже аналогичных предложений в Краснодарском крае.