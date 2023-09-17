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Эдуард Латыпов: «Надежда выступить на Олимпиаде есть всегда, будем надеяться на лучшее»

«Мы сейчас уже привыкли к такому исходу событий. В плане того, что мы тренируемся, бегаем на российских стартах, на Кубке Содружества, есть альтернативные соревнования.

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