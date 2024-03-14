Результаты TCS и «НоваБев Групп» за 2023 год – основные события 14 марта

В четверг, 14 марта, TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год. За 9 месяцев 2023 года чистая прибыль TCS Group составила 60,2 млрд рублей, чистые процентные доходы достигли 162,2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии