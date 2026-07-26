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Русская Семёрка

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Василий Сталин-младший: что на самом деле случилось с внуком «вождя народов»

Быть сыном титана — непосильная ноша, которую на себе испытал Василий Сталин. Но быть его внуком и полным тезкой — оказалось проклятием, с которым не смог справиться Василий Васильевич, родившийся в 1949 году.

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