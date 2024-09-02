На праздничной линейке были торжественно вручены грамоты за успехи в работе, за труд на благо колледжа.
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На праздничной линейке были торжественно вручены грамоты за успехи в работе, за труд на благо колледжа.