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Русская весна

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Мощный топливный кризис на Украине: уничтожено более 160 АЗС, бензин скоро будет стоить 100 грн (ФОТО)

Мощный топливный кризис на Украине: уничтожено более 160 АЗС, бензин скоро будет стоить 100 грн (ФОТО)

Мощный топливный кризис на Украине: уничтожено более 160 АЗС, бензин скоро будет стоить 100 грн. Наиболее критическая ситуация складывается на направлениях Киев — Харьков, Днепр — Харьков, а также в северо-восточных регионах страны.

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