Мощный топливный кризис на Украине: уничтожено более 160 АЗС, бензин скоро будет стоить 100 грн (ФОТО)

Мощный топливный кризис на Украине: уничтожено более 160 АЗС, бензин скоро будет стоить 100 грн. Наиболее критическая ситуация складывается на направлениях Киев — Харьков, Днепр — Харьков, а также в северо-восточных регионах страны.