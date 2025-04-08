«Подарок» для киллеров: Случайность или схема?

Скандал вокруг «лазеек» в законе об амнистии, приуроченной к 30-летию независимости Молдовы, стремительно разгорается – именно эти поправки, инициированные главой юридической комиссии парламента, открыли путь на свободу для осужденных пожизненно преступников, включая лидеров криминального мира и фигурантов громких уголовных дел.
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