В Могилевской области с 17 по 24 октября на около 200 подготовленных участках высадят свыше 310 тыс. сеянцев и саженцев ели, сосны, ольхи, дуба и березы, уделив особое внимание территориям, пострадавшим от буреломов и усыхания ельников.