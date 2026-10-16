В Могилевской области с 17 по 24 октября на около 200 подготовленных участках высадят свыше 310 тыс. сеянцев и саженцев ели, сосны, ольхи, дуба и березы, уделив особое внимание территориям, пострадавшим от буреломов и усыхания ельников.
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