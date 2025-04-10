Минниханов и Фальков примерили российские AR-очки на выставке стартапов РВФ

Автор: Динара Прокопьева Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и Раис Татарстана Рустам Минниханов около часа провели на масштабной выставке стартапов.
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