Сериал "Потерявшие солнце", реж. Вячеслав Сорокин, Игорь Зайцев, 2004 В Санкт-Петербурге прохожие заметили упавшую пожилую женщину и вызвали скорую помощь.
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