Сегодня на круглом столе ЭИСИ «ЕДГ–2026: расстановка сил. Итоги регистрации и экспертная аналитика» Центр политической конъюнктуры представил доклад «Герои и бренды», посвященный анализу партийных списков и стратегий их продвижения на выборах депутатов Государственной Думы.