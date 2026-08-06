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Герои и бренды

Герои и бренды

Сегодня на круглом столе ЭИСИ «ЕДГ–2026: расстановка сил. Итоги регистрации и экспертная аналитика» Центр политической конъюнктуры представил доклад «Герои и бренды», посвященный анализу партийных списков и стратегий их продвижения на выборах депутатов Государственной Думы.

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