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Эфе Аджагба: «Готов надрать задницу Кособуцкому»

Нигерийский боксер супертяжелого веса Эфе Аджагба отреагировал на официальный анонс его поединка с представителем Казахстана Жаном Кособуцким.

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