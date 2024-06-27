МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 235 подписчиков

Кризис в Европе начнётся с Франции и остановить так, как от Лиз Трасс избавились в Британии, не получится

Кризис в Европе начнётся с Франции и остановить так, как от Лиз Трасс избавились в Британии, не получится

Сегодня В Евросоюзе заговорили, что у них появился «подрывной элемент и это Франция». То есть французы могут довести до кризиса ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх