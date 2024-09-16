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  • Сергей Дмитриев
    Конечно, отсутствие фигуры Ивана Грозного на памятнике 1000-ю России сожалительно, хотя и причина известна. Я видел ф...Правда об Иване Г...
  • ШКИПЕР
    Всю историю Руси и России писали историки - неруси !Правда об Иване Г...
  • Александр Чадулин
    Не " дикая природа", а "дикое поле".  ДИКОЕ ПОЛЕ — историческое название степных просторов между Доном, верхней Окой ...Правда об Иване Г...

Правда об Иване Грозном, которую стараются умолчать, но пора уже рассказать людям

Правда об Иване Грозном, которую стараются умолчать, но пора уже рассказать людям

﻿﻿Передавайте привет читателям канала! На протяжении веков на Западе, как и в России, среди оппозиционных прозападных интеллектуалов создавался и создается образ Ивана Грозного как жестокого, деспотического правителя.

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Комментарии
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Александр Чадулин
Не &quot; дикая природа&quot;, а &quot;дикое поле&quot;.  ДИКОЕ ПОЛЕ — историческое название степных просторов между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны, простиравшихся до Азовского и Чёрного морей.
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14 час.
ШКИПЕР
Всю историю Руси и России писали историки - неруси !
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14 час.
Сергей Дмитриев
Конечно, отсутствие фигуры Ивана Грозного на памятнике 1000-ю России сожалительно, хотя и причина известна. Я видел фото зтого памятника, разрезанного на фрагменты для оправки в Германию во время войны. И сейчас Россия переживает не лучшие времена, особенно в ментальности и идеологии.Я считаю, что РФ надо объявить светским государством по лучшим образцам и исходя от этого разрабатывать остальные  планы развития. Религии надо отпустить на самообеспечение, как клубы по интересам. &quot;В наш век промеж планет&quot; и интернЕт как-то неловко наблюдать , как школьникам с смартфонами  впаривают древние легенды.
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13 час.

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