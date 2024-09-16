Правда об Иване Грозном, которую стараются умолчать, но пора уже рассказать людям

Сергей Дмитриев

Конечно, отсутствие фигуры Ивана Грозного на памятнике 1000-ю России сожалительно, хотя и причина известна. Я видел фото зтого памятника, разрезанного на фрагменты для оправки в Германию во время войны. И сейчас Россия переживает не лучшие времена, особенно в ментальности и идеологии.Я считаю, что РФ надо объявить светским государством по лучшим образцам и исходя от этого разрабатывать остальные планы развития. Религии надо отпустить на самообеспечение, как клубы по интересам. "В наш век промеж планет" и интернЕт как-то неловко наблюдать , как школьникам с смартфонами впаривают древние легенды.