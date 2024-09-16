Передавайте привет читателям канала! На протяжении веков на Западе, как и в России, среди оппозиционных прозападных интеллектуалов создавался и создается образ Ивана Грозного как жестокого, деспотического правителя.
Правда об Иване Грозном, которую стараются умолчать, но пора уже рассказать людям
Комментарии
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Александр Чадулин
Не " дикая природа", а "дикое поле". ДИКОЕ ПОЛЕ — историческое название степных просторов между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны, простиравшихся до Азовского и Чёрного морей.
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14 час.
ШКИПЕР
Всю историю Руси и России писали историки - неруси !
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14 час.
Сергей Дмитриев
Конечно, отсутствие фигуры Ивана Грозного на памятнике 1000-ю России сожалительно, хотя и причина известна. Я видел фото зтого памятника, разрезанного на фрагменты для оправки в Германию во время войны. И сейчас Россия переживает не лучшие времена, особенно в ментальности и идеологии.Я считаю, что РФ надо объявить светским государством по лучшим образцам и исходя от этого разрабатывать остальные планы развития. Религии надо отпустить на самообеспечение, как клубы по интересам. "В наш век промеж планет" и интернЕт как-то неловко наблюдать , как школьникам с смартфонами впаривают древние легенды.
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13 час.
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