Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...
  • Валентин Воробьев
    Не стоит торопиться. Дюков, притормози!Дюков предложил и...

Зайон Уильямсон поставил сверху с сопротивлением Руди Гобера

Зайон Уильямсон поставил сверху с сопротивлением Руди Гобера

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в начале третьей четверти матча с «Миннесотой» (119:118).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх