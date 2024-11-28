Что будет входить в подарок для новорожденных детей в Смоленске

«Рабочий путь» выяснил предположительный состав набора. На прямой линии глава региона Василий Анохин сообщил, что с 1 января 2025 года всем мамам новорожденных региона будут вручать при выписке из роддома подарок.
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