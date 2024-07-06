А ведь проблема и в нас самих

Марина Трянина

а русских не берут на работу еще по нескольким причинам... мы более грамотные и воспитанные... а работодатель обладает деньгами, нахрапистостью, связями и пр. нужными для полузаконного бизнеса (в России весь бизнес какой то полузаконный), нами нельзя помыкать, нас труднее обмануть, мы более независимые - через некоторое время работодатель становится зависимым от русских сотрудников, мы свои права знаем и, наконец, мы живем в своей стране...