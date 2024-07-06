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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    По такой политике властей скоро "своя страна" станет ЧУЖОЙ!!!!!!!  Проснитесь, власти!!!!!!!!А ведь проблема и...
  • Марина Трянина
    а русских  не берут на работу еще по нескольким причинам... мы более грамотные и воспитанные... а работодатель облада...А ведь проблема и...
  • Александр Александров
    Ну так что... Россия будет продолжать подрёмывать, пока на перестанет быть Россией?А ведь проблема и...

А ведь проблема и в нас самих

А ведь проблема и в нас самих

Проблема не в них, а в нас: Россия не готова к решению первопричины миграционного кризиса Сказанное на Петербургском международном юридическом форуме правильно, но можно сколько угодно подсвечивать проблему и бить в набат, но всё это никак не сработает до тех пор, пока мы не займёмся решением первопричины кризиса.

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Комментарии
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Александр Александров
Ну так что... Россия будет продолжать подрёмывать, пока на перестанет быть Россией?
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11 час.
Марина Трянина
а русских  не берут на работу еще по нескольким причинам... мы более грамотные и воспитанные... а работодатель обладает деньгами, нахрапистостью, связями и пр. нужными для полузаконного бизнеса (в России весь бизнес какой то полузаконный), нами нельзя помыкать, нас труднее обмануть, мы более независимые - через некоторое время работодатель становится зависимым от  русских сотрудников, мы свои права знаем и, наконец, мы живем в своей стране...
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11 час.
Татьяна Кибишева
По такой политике властей скоро &quot;своя страна&quot; станет ЧУЖОЙ!!!!!!!  Проснитесь, власти!!!!!!!!
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2 час.

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