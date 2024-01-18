Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

Вячеслав Денисов

Из описаний преступлений бандеровцев известно, что самые жестокие садистские пытки придумывали бандеровские бабы, убивая своих же украинцев! Потому, не надо думать о том, что там - женщины! Женщины в этих тварях закончились с их присягой патологическому садистскому идолу!