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Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

ВСУ подвели на Кременской участок фронта дополнительные силы, в том числе подразделение, полностью состоящее из женщин, сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

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Комментарии
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АД
Алексей Демидов
в плен не брать неисправимы
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22 час.
Вячеслав Денисов
Из описаний преступлений бандеровцев известно, что самые жестокие садистские пытки придумывали бандеровские бабы, убивая своих же украинцев! Потому, не надо думать о том, что там - женщины! Женщины в этих тварях закончились с их присягой патологическому садистскому идолу!
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2 час.
Дмитрий Гурин
Насчет женщин-операторов БПЛА не знаю но вот с прибалтийками-биатлонистками во вторую пришлось пообщаться (зам.ком инженерно-саперной роты)... И я не слышал чтоб их даже до ПВД довозили не говоря уже о штабе полка.
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1 час.

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