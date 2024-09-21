На Украине 17 сентября прогремел скандал вокруг возможного наличия у мэра Одессы Геннадия Труханова российского паспорта.
Одесса — наша. У украинской элиты оказались российские паспорта
Комментарии
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ГГ
Гари Гарин
И после этого( и всех срокова российские а паспорта Украину будут в мире называть демократией?
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11 час.
Наталья Волкова
Странно как то в тексте звучит, что у «элиты» паспорта российские.это ж позвольте автор поинтересоваться- кто ж есть элита? Ворье, террористы и коррупционеры?
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9 час.
Игорь Ткачук
Блогер Стервенко молодец!
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4 час.
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