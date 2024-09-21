Одесса — наша. У украинской элиты оказались российские паспорта

И после этого( и всех срокова российские а паспорта Украину будут в мире называть демократией?

Наталья Волкова

Странно как то в тексте звучит, что у «элиты» паспорта российские.это ж позвольте автор поинтересоваться- кто ж есть элита? Ворье, террористы и коррупционеры?