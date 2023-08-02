Я всегда была готова помочь своей двоюродной сестре, но ...

ВераВерная

У "Маленькой страны" почти 40 тыс подписчиков. А такое впечатление, что я одна. А по этой истории - сестра двоюродная и не будет ничего делать, пока ей помогают. Это такая натура уже. Детей же она от кого-то рожает? А почему бы этому осеменителю не помочь? Своим детям? Заканчивайте вы эту благотворительность, тем более, что благодарности всё равно не дождётесь. Вам свою жизнь надо выстраивать.