МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

39 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    На Земле люди учатся проживать по Законам Бога, ну и само собой, нарабатывать светлый опыт, то есть создавать тело Св...Я долго не верила...
  • Татьяна Хлусова
    Я этот вопрос как-то задавала Вам - и, помнится, не получила ответа. Значит, Вы не считаете, что люди могут жить ради...Я долго не верила...
  • Татьяна Хлусова
    Привиделась она, очевидно, Вам: ведь Вы уже двоих зачислили в желающие стать Вашей женой - и оба раза совершенно непо...Кто рожал от попо...

Я всегда была готова помочь своей двоюродной сестре, но ...

Я всегда была готова помочь своей двоюродной сестре, но ...

Подслушали у замужних Я всегда была готова помочь своей двоюродной сестре во всех её трудностях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
У &quot;Маленькой страны&quot; почти 40 тыс подписчиков. А такое впечатление, что я одна. А по этой истории - сестра двоюродная и не будет ничего делать, пока ей помогают. Это такая натура уже. Детей же она от кого-то рожает? А почему бы этому осеменителю не помочь? Своим детям? Заканчивайте вы эту благотворительность, тем более, что благодарности всё равно не дождётесь. Вам свою жизнь надо выстраивать.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх