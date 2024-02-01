Самолеты связи и управления армии США E-6B Mercury

Самолет E-6B в полете. Хорошо видны дополнительные обтекатели радиотехнических систем. Фото Минобороны СШАСтратегические ядерные силы США имеют развитую и устойчивую систему боевого управления, построенную на компонентах разного рода.
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