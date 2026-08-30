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Царьград

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"Ещё один нож в спину Трампа": Вашингтон предал ближайший союзник? КНДР нанёс "сокрушительный удар по базам США". Даже Китай не помог

"Ещё один нож в спину Трампа": Вашингтон предал ближайший союзник? КНДР нанёс "сокрушительный удар по базам США". Даже Китай не помог

Ближайший союзник Вашингтона "подставил" американцев, пишут СМИ, из-за чего КНДР нанёс "сокрушительный удар по базам США", а также по самому слабому месту – эго американского президента.

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