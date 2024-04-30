Топ кандидатов на должность будущего президента Республики Молдова. Опрос

Новый опрос общественного мнения, проведенный компанией iData, показывает, что Майя Санду, Игорь Додон и Ион Кику входят в число лидеров, которым будет отдано предпочтение на следующих президентских выборах.
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