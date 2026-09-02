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Курские новости

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В Курске 16-летний подросток угнал машину матери, чтобы поехать в колледж

В Курске 16-летний подросток угнал машину матери, чтобы поехать в колледж

16-летний курянин без разрешения взял машину матери и поехал на ней в колледж, теперь подросток и его мать получили административные протоколы.

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