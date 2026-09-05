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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голубович о детском хоккее в Норильске: «Школа развивается. Не считаю, что вырастить здесь большого хоккеиста невозможно. Не факт, что не появится второй Овечкин или Харламов»

Главный тренер ХК «Норильск» Сергей Голубович высказался о развитии детского хоккея в городе.  – В Норильске развивается детский хоккей, вокруг клуба растет аудитория.

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