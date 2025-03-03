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В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе

В Госдуме раскрыли, зачем Зеленский понадобился Европе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Евросоюз и Британия решили слепить из Владимира Зеленского символ своего сопротивления новой администрации США.

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