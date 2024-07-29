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Израиль готовится к военному ответу Ливану (ВИДЕО)

Израиль готовится к военному ответу Ливану (ВИДЕО)

Израиль готовится к военному ответу Ливану. Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта «избрать способ и время ответа» ливанскому движению «Хезболла» на обстрел Голанских высот.

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