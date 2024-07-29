Израиль готовится к военному ответу Ливану (ВИДЕО)

Израиль готовится к военному ответу Ливану. Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта «избрать способ и время ответа» ливанскому движению «Хезболла» на обстрел Голанских высот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия России прорвала оборону ВСУ, вошла в Константиновку и добивает врага в Парасковиевке (ВИДЕО, КАРТА)
- «Ненавижу!» — боевики ВСУ в истерике пишут, что «Отважные» разгромили их и выбили их из н. п. Волчье (ФОТО)
- Сотни европейцев заявили о желании переехать в Россию на фоне церемонии открытия Олимпиады (ФОТО, ВИДЕО)
Свежие комментарии