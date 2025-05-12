Представлявший Рязань лыжник-олимпиец оставил Россию и фамилию из-за женщины, но всё закончилось для него грустно

Известный спортсмен поехал в Швейцарию за любимой, но в итоге счастье не суждено было длиться вечно.Лыжник Илья Черноусов, завоевавший олимпийскую медаль в составе российской команды, в последнее время проживает в Европе.
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