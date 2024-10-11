Стало известно, что ждет москвичей в последние дни фестиваля «Золотая осень»

В Москве завершается фестиваль «Золотая осень». За время его проведения жители и гости столицы успели попробовать сезонные блюда, увидели галерею арт-тыкв и фешен-инсталляцию, а также прошли по гастрономическому маршруту.
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