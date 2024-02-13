Путин поручил уравнять соцгарантии волонтерам в новых регионах

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Выпускник «Мастерской новых медиа», заместитель руководителя организации «Молодая республика» Микаэль Минасян из ДНР обратился к президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции с вопросом о поддержке прав волонтеров, осуществляющих гуманитарную миссию в Донбассе.