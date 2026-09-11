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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сохатский о ВХЛ после 500-го матча в лиге: «Раньше было много комбинаций, вратаря могли «разорвать». Теперь чистого льда почти нет, все бегут. Плюс лига стала более ровной»

Вратарь «Югры» Владимир Сохатский поделился мнением об уровне лиги.  – Владимир, сыграв на ноль в последнем матче с «Калугой», вы вновь переписали книгу вратарских рекордов ВХЛ – 500 матчей, 302 победы, 74 «сухаря» при 93 процентах отбитых бросков и коэффициенте надежности 1,84.

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