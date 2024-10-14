"Тепло в помещениях СКОРО будет." Из-за резкого похолодания в понедельник в школах района сократили уроки.
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"Тепло в помещениях СКОРО будет." Из-за резкого похолодания в понедельник в школах района сократили уроки.