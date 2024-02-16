Русская весна
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Русская весна

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  • СЕРГЕЙ
    🤷‍♂️Авдеевка завалена...
  • Георгий Михалев
    Там 80% этнических русских, одурманенных, так что сомнительная радость. Вроде надо радоваться, а нечему.Авдеевка завалена...
  • Игорь Петров
    Хохол- сдавайся!«Нет предела, где...

Конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест

Конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест

Президент США Джо Байден должен сдать когнитивный тест, который подтвердит, что он способен управлять страной, заявил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон, его слова передает Forbes.

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