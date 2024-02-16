Конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест

Президент США Джо Байден должен сдать когнитивный тест, который подтвердит, что он способен управлять страной, заявил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон, его слова передает Forbes.
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