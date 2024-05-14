Израильский учёный о нежизнеспособности сионистского проекта

</lj-embed>Канал «День-ТВ» предлагает вниманию читателей фрагменты интервью историка Илана Паппе, которое он дал Али Абунимаху и Норе Бэрроуз-Фридман на Youtube канале Электронная Интифада под названием «Сионистский проект подходит к концу».
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