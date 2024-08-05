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Пятерых пациентов экстренно перевели в другой корпус на ИВЛ из-за падения ЛЭП

Пятерых пациентов экстренно перевели в другой корпус на ИВЛ из-за падения ЛЭП

В Новосибирской области продолжают анализировать последствия случившейся накануне аварии. В понедельник, 5 августа, в областном правительстве подвели итоги ликвидации последствий инцидента с падением ЛЭП.

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